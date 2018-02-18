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Порошенко заявил об отсутствии у Киева цели «победить Россию»

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Фото: Global Look Press/Alexander Pohl
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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что его страна не ставит перед собой цель «победить Россию».

Как передает телеканал «112», в ходе брифинга на конференции по безопасности в Мюнхене президент Украины уточнил, что Киев ждет, когда Москва «заберет войска с украинской территории», а до этого момента Украина будет противостоять «агрессии» дипломатическим и политическим путем.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ходе Мюнхенской конференции Петр Порошенко продемонстрировал безлюдному залу флаг Евросоюза, а также назвал условия для диалога с Россией.

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