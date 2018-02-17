Два человека погибли и девять пострадали в ДТП в Киеве

ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Киеве унесло жизни двух человек, еще девять детей в возрасте 11–12 лет пострадали. Их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе главного управления национальной полиции в Киевской области.

По данным полиции, авария произошла в субботу вблизи села Глеваха Киевской области. Автомобиль «Нива» врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter с детьми, следовавший из населенного пункта Ставище. По данным полиции, виновником аварии является водитель «Нивы».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Выясняются обстоятельства случившегося.