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В деле о смерти трехлетней воспитанницы детсада сменили статью

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственный комитет (СК) при разбирательстве по факту смерти в детском саду трехлетней девочки возбудил дело по статье «Халатность». Такое решение принято после предварительных проверок.

Следователи изучили «соблюдение работниками учреждения мер по обеспечению безопасности детей на территории садика, в том числе во время детских прогулок с малышами», сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Проверена также профессиональная квалификация персонала.

Ранее дело оценивалось следствием как «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальное наказание по этой статье — три года тюрьмы. За халатность дают до пяти лет лишения свободы.

Ход расследования находится под личным контролем главы СК Александра Бастрыкина, отмечает ТАСС.

Напомним, утром в пятницу, 16 февраля, воспитательница и нянечка одного из детсадов города Московский заметили пропажу ребенка после прогулки. Трехлетнюю девочку обнаружили на улице, она без сознания лежала на снегу. Воспитатели вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть ребенка. 

Как писал портал iz.ru, отец девочки рассказал, что ребенок жаловался на своих воспитателей.

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