США обвинили три компании и 13 россиян во вмешательстве в выборы США

Трем американским компаниям и 13 гражданам России предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы президента США. Об этом говорится в официальном заявлении минюста США.

Россиянам предъявили обвинение «в сговоре с целью обмана США». Пятерых российских граждан подозревают «в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах», еще троим — «в заговоре с целью совершения мошенничества».

В частности, они якобы оказывали поддержку кампании Дональда Трампа и унижали его оппонента экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, передает «Федеральное агентство новостей».

Обвинения в адрес россиян и российских компаний прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав их «абсурдными». Она выразила удивление, как всего 13 граждан могли вмешиваться в американские выборы и противостоять «миллиардным бюджетам спецслужб».