Роспатент займется обучением технологических брокеров

Роспатент запустит уникальную программу профпереподготовки по обучению технологических брокеров, заявил директор Федерального института промышленной собственности (под ведомством Роспатента) Юрий Зубов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Новая программа была разработана совместно с Национальной ассоциацией трансфера технологий. По итогам обучения предусмотрена подготовка и защита итоговой аттестационной работы.

«При успешном прохождении итоговой аттестации будет выдаваться диплом профессиональной переподготовки, в котором будет отмечено, что специалист может осуществлять деятельность в сфере управления интеллектуальной собственностью и трансфера технологий. Этот этап предваряет внедрение в России системы сертификации специалистов в области трансфера технологий на международном уровне», — отметил Зубов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что участники Российского инвестиционного форума в Сочи подписали более 500 инвестиционных соглашений на общую сумму в 794 млрд рублей.