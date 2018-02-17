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Российские спортсмены завоевали за день три медали

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Российские спортсмены на Олимпиаде-2018 завоевали за прошедший соревновательный день три награды. 

Скелетонист Никита Трегубов выиграл серебряную медаль. Затем бронзу Олимпиады на дистанции 15 км получил лыжник Денис Спицов.

Еще одну бронзу России принесла конькобежка Наталья Воронина. Спортсменка заняла третье место на дистанции 5000 м. 

Хоккейная сборная в составе российских спортсменов реабилитировалась за проигрыш от Словакии. Во втором матче группы россияне разгромили сборную Словении 8:2.

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