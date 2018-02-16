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Евгений Давыдович уходит с поста предправления Бинбанка

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Евгений Давыдович заявил, что уходит с поста председателя правления Бинбанка с 16 февраля. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Давыдовича, в пятницу, 16 февраля, у него был последний рабочий день. Также он рассказал, что теперь собирается немного отдохнуть и уделить время своей семье и отметил, что последние полгода его карьеры были необычными.

Дальнейшими профессиональными планами Евгений Давыдович не поделился, уточняя, что не хочет создавать интригу, но сообщать пока нечего. Уход председателя правления в пресс-службе Бинбанка подтвердили.

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