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Гражданину Китая запретили строить дом на берегу Байкала

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Иркутский районный суд не позволил гражданину Китая возводить дом в поселке Листвянка, из-за того что разрешение на строительство было выписано не на собственника земли.

С иском в суд обратилась прокуратура Иркутского района. Правоохранительные органы выявили факт строительства трехэтажного дома в водоохранной зоне озера Байкал с изменением рельефа земельного участка. При этом разрешение на строительство дома было отменено еще осенью, в связи с тем что получивший его гражданин Китая Сун Цзенчжун не являлся собственником участка.

Прокуратура направила еще один иск в суд с требованием запретить владельцу земли продолжать строительство. Работы запрещены до того момента, когда разрешение получит сам собственник.

Всего китайские бизнесмены выкупили на берегу Байкала как минимум 27 участков под застройку, сообщает ИА IrkutskMedia.

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