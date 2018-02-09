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Две свалки ликвидируют на Байкале за 21 млн рублей

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Две свалки общей площадью 35 тыс. кв. м ликвидируют за 21 млн рублей на Байкале в Иркутской области. Первый заместитель губернатора — председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов дал поручение региональным министерствам природных ресурсов и экологии и министерству финансов проработать вопрос о выделении средств из бюджета области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Две свалки необходимо ликвидировать в районе Байкала около населенных пунктов Куреть и Бугульдейка. Общая площадь двух объектов составляет почти 35 тыс. кв. м. Приблизительные подсчеты показали, что финансовые затраты на проведение работ составят порядка 21 млн рублей, сообщает ИА IrkutskMedia.

Также, в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории в Ольхонском районе расположены несколько несанкционированных свалок мусора. Одна из них находится в местности Волчья Падь, другая в районе деревни Таловка. Суд обязал ликвидировать свалки еще в 2016 году, но средств у администрации района и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на это не было.

В связи с этим была направлена заявка в министерство природных ресурсов РФ на выделение необходимых средств. По приблизительным расчетам на ликвидацию этих объектов необходимо 7 млн рублей.

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