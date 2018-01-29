Новое судно для сбора и переработки нефтеотходов построят на Байкале

Осенью 2019 года в Иркутской области построят еще один танкер-буксировщик. Контракт на строительство экологического судна для его работы на Байкале федеральное казенное учреждение «Речводпуть» заключило с ПАО «Восточно-сибирское речное пароходство».

Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе компании, предполагается, что судно будет собирать, перерабатывать или отвозить к местам переработки отходы водного транспорта. Длина танкера составит 51,6 м, ширина — 10,2 м, а высота борта — 2,6 м. На буксировщике будет работать экипаж, состоящий из семи человек.

Судно будет курсировать по Байкалу, заходя в места, где скапливается большое количество флота. В пароходстве надеются, что это сократит количество сточных вод и сухого мусора в озере.

Агентство отмечает, что на сегодняшний день на Байкале работает лишь одно экосудно. Оно представляет собой станцию по переработке судовых отходов.