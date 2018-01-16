Уровень воды в Байкале упал ниже порогового значения

Уровень воды в Байкале опустился на 6 см ниже порогового значения, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что минимальный уровень составляет 456 м по тихоокеанской шкале.

«Мы прогнозируем, что к 1 мая будет в нынешнем веке самый низкий уровень», — цитирует RT главу Гидрометцентра.

В конце 2017 года правительство определило максимальный и минимальный уровни воды в озере Байкал. Эти показатели введены с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, к которым может привести критическое изменение уровня воды в озере.

Для закрепления этих показателей используется так называемая тихоокеанская шкала высот. В ней указывается высота уреза воды водоема над уровнем моря.

Как писал iz.ru, с 1 декабря 2017 года работает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.