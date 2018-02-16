СМИ сообщили о возможном обмене Сенцова и Сущенко на Баранова и Одинцова

Осужденных в России граждан Украины Олега Сенцова и Романа Сущенко могут обменять на россиян Александра Баранова и Максима Одинцова, приговоренных к тюремным срокам за измену и дезертирство. Об этом заявили в офисе уполномоченного Верховной рады по правам человека Валерии Лутковской.

Представители омбудсмена утверждают, что Киев готовится к обмену заключенными. Какие-либо подробности неизвестны, передает «Интерфакс» со ссылкой на украинские СМИ.

Олег Сенцов, уроженец Симферополя, был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он отбывает заключение в ИК-1 Якутска.

Роман Сущенко, называющий себя журналистом, был задержан в октябре 2017 года в Москве, его подозревают в шпионаже, следствие по его делу завершено. Мосгорсуд продлил арест украинца до 30 марта.

В ноябре 2016 года прапорщик Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов были похищены СБУ в Крыму и вывезены на территорию Николаевской области. Военных заманили на КПП «Джанкой» под предлогом передачи им документов о получении высшего образования в вузах Украины. Обоим предъявлены обвинения в госизмене и дезертирстве. Одинцова приговорили к 14 годам тюрьмы, Баранова — к 13 годам.