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Житель Владивостока получил по почте покусанную колбасу

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Во Владивостоке мужчина на доставку поврежденной посылки из Италии, сырокопченую колбасу погрызла крыса.

По словам горожанина, он обратил внимание на дефект присланной из Европы коробки только при вскрытии. Дырка в коробке была аккуратно заделана скотчем сотрудниками почты. Когда мужчина начал разбирать посылку, он обнаружил, что сырокопченую колбасу уже покусала крыса, сообщает ИА PrimaMedia.

О ситуации житель Владивостока уже написал в социальной сети «ВКонтакте». Он требует, чтобы на почте была проведена проверка.

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