Житель Владивостока получил по почте покусанную колбасу
Во Владивостоке мужчина на доставку поврежденной посылки из Италии, сырокопченую колбасу погрызла крыса.
По словам горожанина, он обратил внимание на дефект присланной из Европы коробки только при вскрытии. Дырка в коробке была аккуратно заделана скотчем сотрудниками почты. Когда мужчина начал разбирать посылку, он обнаружил, что сырокопченую колбасу уже покусала крыса, сообщает ИА PrimaMedia.
О ситуации житель Владивостока уже написал в социальной сети «ВКонтакте». Он требует, чтобы на почте была проведена проверка.