Почтовое отделение в Благовещенске ограбили неизвестные

Двое неизвестных в масках совершили вооруженное нападение на отделение «Почты России» в Благовещенске Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел около 14:00 в четверг, 15 февраля. Злоумышленники ворвались в помещение почтового отделения по адресу Ломоносова, 164 и, угрожая сотрудникам организации похожим на оружие предметом, потребовали все наличные средства, сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что клиентом в момент нападения в отделении не было, работники также не пострадали. Забрав всю наличку, сумма которой не разглашается, преступники скрылись с места происшествия, предположительно, на внедорожнике черного цвета, сообщает Амурская служба новостей. По факту ограбления возбуждено уголовное дело, подозреваемые разыскиваются.