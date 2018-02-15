Сотрудники почты арестованы за кражу дорогих посылок в Татарстане

В суде Казани избрана мера пресечения в отношении пяти из шести задержанных по делу о краже дорогих посылок. Вопрос о еще одном задержанном суд рассмотрит завтра.

Как уточняет ИА «Татар-информ», Данил Гордеев, Кирилл Шульга и Николай Ефременко арестованы до 13 апреля. Айдара Гарипова и Сергея Низамутдинова отправили под домашний арест.

Портал iz.ru накануне сообщил о задержании работников Казанского логистического центра «Татарстан Почтасы». Следствие считает, что они отбирали наиболее дорогие посылки во время осмотра. В основном внутри были смартфоны, планшеты, запасные части к компьютерам. Раз в неделю группа вывозила похищенные вещи на почтовой машине с отправлениями, а затем выставляла на продажу в интернет.

Работников подозревают в кражах на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.