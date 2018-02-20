Сейчас большой популярностью пользуются книги в жанре альтернативного фэнтези. Думаю, с различными вариантами их сюжетов знакомы многие.

Поэтому представьте: в роскошный дворец Клеопатры вламываются римские ликторы и вручают царице Египта повестку, извещающую, что за долги перед букмекерской конторой «Спартак и К˚» её счета в Лигурийском торгово-промышленном банке арестованы. На возмущенное: «В жизни на гладиаторских боях не была!» приставы из Вечного города равнодушно бросают: «Клеопатра? Клеопатра. Значит — должна». На объяснение же, что, дескать, у нас в семье мать, дочь, правнучка, бабушка и вообще вся родня по женской линии — все Клеопатры (кстати, так и было) римские приставы мрачно ответствуют: «Встретимся на форуме. В суде».

Думаете, чисто римская история? Тогда вспомните русскую классику. «Война и мир»: две Натальи Ростовых, мать и дочь, два Николая Болконских — старый князь и сын князя Андрея Николенька… Десятки сюжетов мировой литературы, драматургии и кино: от отца и сына Гамлетов до детского мультика «Шесть Иванов — шесть капитанов». В виртуальном мире искусства совпадение имен, фамилий или прозвищ — это или забавно, или, как минимум, не трагично. В реальной жизни, увы, всё не так…

Зачастую права гражданина нарушаются лишь потому, что ему «не повезло с именем». Именно так и произошло в совершенно реальном житейском сюжете, о котором хочу рассказать.

К нам обратился житель Ленинградской области, назовем его С. Он пришел на личный прием, в связи с тем что его счет в Сбербанке России в очередной раз был заблокирован судебными приставами. При этом мужчина не имеет и не имел ни перед кем никаких задолженностей, судебные акты в отношении него не выносились, но по какой-то неведомой причине к нему несколько раз применялись меры принудительного исполнения по ряду производств. В итоге оказалось, что должником по ним был его полный тезка, рожденный в тот же самый день, но в другом населенном пункте.

Характерно, что это далеко не первый случай, когда к нам обращаются по вопросу нарушений прав человека, связанных с совпадением имен и фамилий.

Более того, эта тема уже приобрела международное звучание. В июле прошлого года во время визита главного омбудсмена Турецкой Республики господина Шерефа Малкоча в Российскую Федерацию мы обсуждали вопрос о незаконном запрете на въезд в Турцию российским гражданам. Проблема возникла в результате того, что в «стоп-листы» турецкой стороны попадали добропорядочные туристы, имевшие несчастье быть полными однофамильцами нарушителей.

Тогда я просила турецкого омбудсмена оказать содействие в расширении перечня данных «нежелательных» граждан России, включив в него сведения о месте рождения и паспортные данные для наиболее полной и эффективной идентификации туристов.

Что же касается вопроса заявителя С, то на основании анализа поступивших аналогичных обращений нами была выявлена причина возникновения «двойников». Дело в том, что сейчас для идентификации гражданина-должника Федеральной Службой судебных приставов России (ФССП) применяются только три параметра: Ф.И.О., дата и место рождения. Однако очень часто эти данные не дают возможности точно идентифицировать человека по причине их полного совпадения сразу у нескольких лиц.

По заявлению самой ФССП, вопрос ошибочной идентификации физлиц как должников по исполнительным производствам является актуальным на территории всей страны. Обращения по этому вопросу в течение 2016–2017 годов поступали практически во все территориальные органы ФССП России. Поступают обращения по этой теме и к уполномоченному.

Для решения возникшей системной проблемы нужно внести изменения в действующее законодательство, а именно — расширить перечень сведений о должнике, которые должны быть указаны в исполнительных документах. Такими сведениями могли бы стать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), цифровое совпадение которых исключено.

Всё рассказанное может показаться просто перечнем занятных парадоксов, но…стоит только на секунду встать в положение человека, у которого арестовали все сбережения (да еще вызвали в суд!) или в самый последний момент сорвали долгожданный отпуск, о котором он мечтал весь год, как понимаешь: это небольшая, но трагедия. А самое главное — это не только «люфт в подзаконном акте», которым, кстати, не без успеха пользуются аферисты всех мастей. Это прямое нарушение прав человека, совершенно нетерпимое в гражданском обществе.

Человек не может быть заложником своего доброго имени. В конце концов, иным должностным лицам, не грех бы вспомнить, что отца нашего президента Владимира Путина тоже звали Владимиром Путиным.

Автор — уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

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