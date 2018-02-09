Как в свое время заметили Ильф и Петров, статистика знает всё. Вот только сколько в мире «людей без паспорта», не знает даже она. По самым приблизительным данным ООН, статус апатридов имеют свыше 15 млн человек на планете: больше населения такого мегаполиса, как Москва, или пяти таких государств, как Литва.

В международном праве и российском законодательстве апатридами считаются люди, которые не имеют гражданства ни одной страны или его документального подтверждения. Причин такого явления немало: тут и лишение гражданства, и отказ от него по собственному желанию, и потеря статуса после ликвидации государства… Для конкретного человека важны последствия, а они весьма критичны для жизни. Как правило, апатриды не имеют права на официальное трудоустройство, медицинскую помощь в государственных поликлиниках и больницах, обучение в высших учебных заведениях, свободное передвижение по миру и многое другое. Люди без паспорта не считаются законодательством иностранцами, в то же время они не имеют прав, которые есть у граждан той или иной страны.

Российское законодательство немного гуманнее: статья 62 Конституции РФ гласит: «Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации». «Немного» потому, что хотя лица без гражданства имеют право на медицинское страхование, с официальным трудоустройством или получением образования дела обстоят… никак. К тому же у апатридов нет политических прав: они не могут вступать в партии и голосовать. Получается, что «человек без паспорта» фактически выключен из гражданского общества. Изгой, живущий, как говорится, «на птичьих правах».

Один из таких людей, житель Ленинградской области, уроженец Узбекистана недавно был у меня на личном приеме. История его мытарств типична для множества апатридов на территории бывшего СССР. В 2004 году он выехал из Республики Узбекистан на постоянное место жительства в Россию. Уже 14 лет мужчина живет и работает в Ленинградской области. У него есть жена, дочь и мама, которые проживают вместе с ним и являются гражданками Российской Федерации.

Однако сам мужчина фактически не имеет гражданства ни одной страны. Узбекский паспорт недействителен, и для того, чтобы получить новый документ, он должен выехать из России для его оформления. Проблема в том, что он уже нарушил миграционные правила Российской Федерации, превысив допустимый срок пребывания в стране, и опасается, что, выехав в Узбекистан и получив все необходимые документы, уже не сможет вернуться обратно к своей семье, поскольку иностранцам, нарушившим закон, въезд в Россию запрещен.

А без документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, его легализация на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством не представляется возможной. Получается, что человек попал в тупиковую ситуацию: чтобы так же, как все члены его семьи, стать гражданином России, ему необходимо выехать из страны и тем самым потерять возможность в нее вернуться.

Это только один человек, который обратился к нам и был услышан. А сколько людей на территории нашей страны находятся в подобной ситуации, сложно даже представить... Очевидно, что проблема является системной, и подходить к ее решению нужно уже не в рамках урегулирования единичного случая, а на федеральном уровне.

Поэтому уже в ходе приема, выслушав заявителя, я дала указания сотрудникам профильных подразделений аппарата уполномоченного подготовить и направить в соответствующие государственные органы предложения по системному урегулированию вопроса.

Думаю, что решением проблемы может стать законодательное выделение иностранных граждан, у которых родители, супруг или дети являются гражданами России и постоянно проживают на территории нашей страны, в особую категорию «иностранных граждан, имеющих родственные связи с гражданами страны пребывания». Таким образом, в случае нарушения гражданами этой категории срока пребывания в стране, при отсутствии иных, более серьезных правонарушений законом должна быть предусмотрена возможность получения новой миграционной карты с установлением нового срока временного пребывания без права выезда из России.

Тем более что прецедент уже создан: в 2017 году Российская Федерация проявила добрую волю по отношению к гражданам Республики Таджикистан, объявив так называемую миграционную амнистию. В течение месяца все граждане этой страны, превысившие по какой-либо причине допустимый срок пребывания в России, имели возможность восстановить миграционный документ и возобновить срок пребывания в нашей стране.

А еще… еще не будем забывать, что на протяжении многих лет апатридами были такие поистине выдающиеся люди, как Альберт Эйнштейн, Иван Бунин… Не самое, мягко говоря, бесполезное приобретение для страны пребывания.

Автор — уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

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