Кремль высказался по идее нового молодежного телеканала

В Кремле прокомментировали возможность появления в телевещательной сетке нового канала по молодежной проблематике.

«Этот вопрос сначала подлежит глубокой проработке», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он адресовал вопрос в правительство.

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам декабрьского форума ОНФ «Россия, устремленная в будущее». По сведениям СМИ, среди них была просьба ряду профильных ведомств «представить предложения по созданию федерального телеканала, освещающего деятельность в сфере молодежной политики».

Как писал iz.ru, ранее Общественная палата выяснила, что российская молодежь предпочитает в свободное время общаться в социальных сетях, смотреть фильмы, читать книги и ходить на прогулки.