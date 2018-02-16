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Кремль высказался по идее нового молодежного телеканала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Кремле прокомментировали возможность появления в телевещательной сетке нового канала по молодежной проблематике.

«Этот вопрос сначала подлежит глубокой проработке», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он адресовал вопрос в правительство.

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам декабрьского  форума ОНФ «Россия, устремленная в будущее». По сведениям СМИ, среди них была просьба ряду профильных ведомств «представить предложения по созданию федерального телеканала, освещающего деятельность в сфере молодежной политики».

Как писал iz.ru, ранее Общественная палата выяснила, что российская молодежь предпочитает в свободное время общаться в социальных сетях, смотреть фильмы, читать книги и ходить на прогулки. 

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