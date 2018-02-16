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Десять автомобилей оказались в снежном заносе в Магаданской области

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Водители и пассажиры десяти автомобилей стали пленниками снежных заносов на трассе Магадан–Балаганное–Талон.

Сообщение о сложной ситуации поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ольского района. Люди просили помочь им эвакуироваться. Спасатели отправились к месту на вездеходе. Автомобилистов и пассажиров вывезли в пункт временного размещения в поселке Армань, сообщает ИА MagadanMedia.

Медицинская помощь никому из застрявших не потребовалась. Одного человека спасатели отправили в Магадан, еще 12 остались в Армани дожидаться, когда трассу расчистят от снега.

За неделю это третий выезд на заснеженную трассу для оказания помощи водителям и пассажирам. Ночью 13 февраля на дороге Магадан–Балаганное–Талон замело автомобиль «УАЗ», троих человек спасатели вывозили на вездеходе.

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