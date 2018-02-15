Дорожная техника при уборке снега расцарапала плитку в центре Барнаула

Жители Барнаула заметили глубокие царапины на тротуарной плитке в центре города. Также поврежден и асфальт. Власти уже заявили, что виной всему некорректная работа дорожной техники во время уборки улиц от снега.

Как сообщает ресурс altapress.ru, впервые глубокие царапины горожане зафиксировали 4 февраля. Соответствующие фото появились в социальных сетях. Утверждалось, что борозды на асфальте и плитке можно увидеть сразу на нескольких участках проспекта Ленина.

Накануне информацию официально подтвердили в пресс-центре городской администрации. Там признали, что это произошло из-за того, что тротуары чистили с нарушениями, и пообещали наказать начальника ДЭУ Центрального района. Впрочем, как отмечает агентство, какое наказание грозит главе коммунальной службы, в мэрии Барнаула не уточнили.

Когда, как и за какие деньги власти будут восстанавливать покрытие, станет известно лишь весной, когда с тротуаров полностью сойдет снег и установится плюсовая температура, проинформировали в администрации.