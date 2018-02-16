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Автовладельцы завалили снегом территорию детского сада в Казани

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В Казани родители детей, воспитанников одного из детских садов, жалуются на то, что его детская площадка постоянно завалена снегом. По их словам, это делают автомобилисты, которые расчищают свои парковочные места, а снег скидывают за забор детсада.

По словам жительницы Ольги Федоровой, ситуация усугубляется еще и тем, что снежная гора, образовавшаяся таким образом, позволяет любому ребенку перебраться через забор с площадки садика на дорогу. Родителям постоянно приходится самостоятельно расчищать детскую площадку.

Как отмечает ресурс ProKazan.ru, на плохую уборку дворовых территорий и несвоевременный вывоз мусора часто жалуются жители многих районов Казани. В городе по-прежнему не устранены последствия сильнейшего снегопада, который прошел 10 дней назад.

В мэрии Казани уточняют, что отвечают за уборку придомовых территорий управляющие организации. В случае, если меры не принимаются, администрация предлагает обращаться в государственную жилищную инспекцию.

Портал iz.ru 9 февраля сообщил о том, что жительница Петербурга скончалась после падения на нее льда с крыши дома. По данному факту заведено уголовное дело.

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