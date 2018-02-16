Прямой эфир
Сюжет:

Лыжник Спицов принес России седьмую медаль ОИ

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лыжник Денис Спицов  завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем на Олимпиаде в Пхёнчхане. Эта медаль стала седьмой для россиян на Играх.

Победителем гонки стал швейцарец Дарио Колонья, финишировавший за 33 минуты и 43,9 секунды. Вторым с отставанием 18,3 секунды стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Россиянин отстал от победителя на 23 секунды.

Ранее 21-летний Спицов занял четвертое место в скиатлоне. Стоит отметить, что после падения на старте россиян бежал первую половину дистанции со сломанной лыжей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российский лыжник Спицов бежал гонку со сломанной лыжей
Лыжник Большунов завоевал «бронзу» в спринте на ОИ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017