Лыжник Спицов принес России седьмую медаль ОИ

Лыжник Денис Спицов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем на Олимпиаде в Пхёнчхане. Эта медаль стала седьмой для россиян на Играх.

Победителем гонки стал швейцарец Дарио Колонья, финишировавший за 33 минуты и 43,9 секунды. Вторым с отставанием 18,3 секунды стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Россиянин отстал от победителя на 23 секунды.

Ранее 21-летний Спицов занял четвертое место в скиатлоне. Стоит отметить, что после падения на старте россиян бежал первую половину дистанции со сломанной лыжей.