Театр в Омске выведет на сцену автомобили

Омская филармония начала поиск автомобилей для участия в концерте, для водителей объявлен кастинг.

Необычная постановка получила название «Инструкция по выживанию в чрезвычайных ситуациях». Концерт для двух автомобилей состоится в сопровождении Омского академического симфонического оркестра. Машинам достанутся отдельные партии, сообщает РИА «Омск-информ».

Концерт сочинил современный российский композитор Дмитрий Курляндский. По задумке автомобили разместятся на сцене концертного зала. Звуки отдельных механизмов машин будут сочетаться со струнными и ударными оркестра.

К автомобилям предъявлены особые требования. Это должны быть трехдверные автомобили иностранных марок.