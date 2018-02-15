Житель Омска избил водителя скорой помощи

В Омске пьяный мужчина напал на водителя скорой помощи и жестоко избил его. Агрессивный горожанин не хотел, чтобы медработники увезли его знакомую.

Вызов бригаде скорой медицинской помощи поступил от девушки, которая жаловалась на боль в груди. Прибытия медработников омичка дожидалась в подъезде вместе с мужчиной. Сотрудники скорой помощи заметили на лице девушки следы от ударов и проводили ее к машине. Всё это время пациентка просила увезти ее и госпитализировать. Но мужчина воспрепятствовал отъезду автомобиля.

Знакомый пациентки вскочил на подножку машины скорой помощи. 61-летний водитель попытался убедить пьяного мужчину успокоиться, но агрессор ударил его по голове. Требуя отпустить пациентку, омич стал избивать водителя руками и ногами.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, которым поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в автомобиле скорой помощи. Им удалось успокоить нападавшего, сообщает РИА «Омск-информ».