Прямой эфир

Житель Омска избил водителя скорой помощи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске пьяный мужчина напал на водителя скорой помощи и жестоко избил его. Агрессивный горожанин не хотел, чтобы медработники увезли его знакомую.

Вызов бригаде скорой медицинской помощи поступил от девушки, которая жаловалась на боль в груди. Прибытия медработников омичка дожидалась в подъезде вместе с мужчиной. Сотрудники скорой помощи заметили на лице девушки следы от ударов и проводили ее к машине. Всё это время пациентка просила увезти ее и госпитализировать. Но мужчина воспрепятствовал отъезду автомобиля.

Знакомый пациентки вскочил на подножку машины скорой помощи. 61-летний водитель попытался убедить пьяного мужчину успокоиться, но агрессор ударил его по голове. Требуя отпустить пациентку, омич стал избивать водителя руками и ногами.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, которым поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в автомобиле скорой помощи. Им удалось успокоить нападавшего, сообщает РИА «Омск-информ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новые машины для доставки пациентов поступят в Омскую область
Житель Екатеринбурга подрался с сотрудником «скорой»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017