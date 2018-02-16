МАК расшифровал данные бортового звукового регистратора Ан-148

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) скопировал и расшифровал информацию бортового звукового регистратора пассажирского самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье. Анализ подтвердил версию обледенения датчиков скорости полета.

По предварительным данным, сбой именно системы контроля скорости привел к трагедии.

Пассажирский самолет Ан-148 рейса 703 Москва–Орск авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. Лайнер перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.