В МАК назвали основную версию крушения Ан-148

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортового самописца Ан-148. По мнению экспертов, катастрофа могла произойти из-за неверных показаний датчика скорости. «Особая ситуация» началась через 2 мин. 30 сек. после взлета. Самолет начал падение с высоты 1300 м.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, его обломки обнаружены в Раменском районе Московской области. На борту Ан-148 находились 65 пассажиров и пять членов экипажа, никто не выжил.