В Китае встретили год Желтой Земляной Собаки

Жители Китая празднуют наступление 4716 года под покровительством Желтой Земляной Собаки.

Согласно лунному календарю, праздник весны, именуемый в Китае Чуньцзе, принесет в каждый дом стабильность и гармонию.

Подготовка к Новому году начинается в Китае за несколько недель, а отдельное место в новогодних расходах занимают красные конверты с деньгами, которые принято дарить близким в качестве оберега.

Во время празднования жизнь в китайских городах практически вымирает. На дорогах и улицах становится безлюдно, все магазины закрыты, и даже крупные компании уходят на длительные каникулы.

Как ранее сообщал портал iz.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на китайском языке поздравила граждан КНР с наступлением Нового года по лунному календарю.