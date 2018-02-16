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В Китае встретили год Желтой Земляной Собаки

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Фото: REUTERS
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Жители Китая празднуют наступление 4716 года под покровительством Желтой Земляной Собаки.

Согласно лунному календарю, праздник весны, именуемый в Китае Чуньцзе, принесет в каждый дом стабильность и гармонию.

Подготовка к Новому году начинается в Китае за несколько недель, а отдельное место в новогодних расходах занимают красные конверты с деньгами, которые принято дарить близким в качестве оберега.

Во время празднования жизнь в китайских городах практически вымирает. На дорогах и улицах становится безлюдно, все магазины закрыты, и даже крупные компании уходят на длительные каникулы.

Как ранее сообщал портал iz.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на китайском языке поздравила граждан КНР с наступлением Нового года по лунному календарю.

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