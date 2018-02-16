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Король Иордании Абдалла II отметил лидерские качества Путина

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Президент России Владимир Путин провел встречу с королем Иордании Абдаллой II в Кремле. Российский лидер выразил надежду на «усиление сотрудничества» двух государств. 

Абдалла II, в свою очередь, отметил вклад президента, лидерские качества российского коллеги и роль РФ в урегулировании ситуации в Сирии.

«Очень важны лидерские качества, которые вы продемонстрировали, а также сотрудничество наших стран, установленное в том числе благодаря нашей встрече в прошлом году, — в деле восстановления мира в Сирии», — отметил иорданский лидер.

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