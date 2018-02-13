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Путин встретился с главой «Алросы»

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Владимир Путин провел в Ново-Огарево встречу с главой «Алросы». Сергей Иванов рассказал о работе компании после аварии на руднике «Мир». Добыча на руднике тогда была приостановлена.

Из 1000 работавших там сотрудников уже более 700 удалось трудоустроить. Для других готовы места в новом проекте в Якутии. Запустить Верхне-Мунское месторождение планируют осенью 2018 года.

Авария не могла не отразиться на добыче алмазов в ближайшие годы. Но компания сохранит лидерство в мире, заявляет её глава.

Это подтверждают и найденные в прошлом году уникальные алмазы. Камни оказались самыми дорогими в российской и советской истории добычи. Речь идет о розовом алмазе в 28 карат и редком желтом камне.

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