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«Локомотив» одержал победу над «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы

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Фото: REUTERS/Jean-Pierre Amet
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Российский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над французской «Ниццей» со счетом 3:2 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Все три мяча в ворота соперников забил Мануэл Фернандеш на 45-й минуте с пенальти, 69-й и 77-й минутах.

В составе «Ниццы» на 4-й и 28-й минутах отличился Марио Балотелли. Также на матче защитник французской команды Коли Ракине получил прямую красную карточку на 67-й минуте матча, сообщает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы по футболу перед матчем «Спартака» и испанского клуба «Атлетик» болельщики московской команды устроили перформанс с изображением главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

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