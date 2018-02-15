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«Реал» обыграл «ПСЖ» в первом мачте 1/8 Лиги чемпионов

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Фото: REUTERS/Paul Hanna
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Футболисты мадридского «Реала» благодаря дублю Криштиану Роналду уверенно обыграли французский «Пари Сен-Жермен» в первом мачте 1/8 Лиги чемпионов.

Прошедшая в среду вечером в Мадриде встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. На 33-й минуте счет открыл игрок «ПСЖ» Адриен Рабью. На его мяч мадридцы ответили дублем Роналду на 45-й минуте (с пенальти) и 84-й минуте. На 87-й минуте интригу в матче окончательно устранил Марсело, установив окончательный счет встречи, сообщает «Газета.ру».

Ответная игра пройдет в Париже 6 марта.

После забитого пенальти Роналду стал первым в истории футболистом, забившим 100 голов в Лиге чемпионов за одну команду.

Ранее в среду в параллельном матче 1/8 Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил португальский «Порту» со счетом 5:0.

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