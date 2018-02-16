ЦСКА пустит болельщиков «Спартака» на игру с «Црвеной Звездой»

Руководство столичного ЦСКА не будет ограничивать продажу билетов на ответный матч 1/16 Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды». Таким образом, предстоящую встречу в Москве сможет посетить любой желающий. В том числе и болельщики «Спартака», которых связывают давние дружеские отношения с поклонниками белградской команды.

Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

— Думаю, ЦСКА не станет препятствовать проходу поклонников «Спартака» на игру с «Црвеной», — сказал он. — В любом случае я надеюсь на благоразумие болельщиков — кто бы ни пришел на гостевой сектор. Нам уже совсем скоро предстоит провести чемпионат мира, поэтому не стоит давать повод европейским СМИ и политикам для разговоров о том, что российские фанаты что-то натворили. Надеюсь, всё пройдет нормально, и если болельщики «Спартака» приедут поддержать «Црвену» в матче с нашей командой, обойдется без провокаций. Потому что это будет провокация не против ЦСКА, а против России.

Первая игра 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой» завершилась со счетом 0:0. Руководство сербского клуба запретило продавать билеты на гостевой сектор болельщикам клуба-побратима ЦСКА — «Партизана». Билеты на сектор армейцев отпускались только при предъявлении российского паспорта.

Ответная игра между ЦСКА и «Црвеной Звездой» состоится в Москве 21 февраля.

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