Матерившийся во время заседания судья Краснодарского суда уволился

Судья Арбитражного суда Краснодарского края подал в отставку после публикации в Сети аудиозаписи, на которой зафиксировано, как он во время заседания кричит на представителя истца с использованием нецензурных выражений.

Как сообщал портал iz.ru, конфликт произошел после того, как представитель истца поинтересовалась, есть ли возможность не откладывать рассмотрение дела.

В ответ на это Шевченко обвинил представителя истца в желании его «в какую-то позу для меня (Шевченко. — iz.ru) неприятную поставить» и заявил, что будет действовать так, как считает нужным.

При этом он использовал нецензурные выражения.

После публикации аудиозаписи заседания руководство Арбитражного суда Краснодарского края сформировало комиссию для проверки инцидента.