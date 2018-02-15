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Матерившийся во время заседания судья Краснодарского суда уволился

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Судья Арбитражного суда Краснодарского края подал в отставку после публикации в Сети аудиозаписи, на которой зафиксировано, как он во время заседания кричит на представителя истца с использованием нецензурных выражений.

Как сообщал портал iz.ru, конфликт произошел после того, как представитель истца поинтересовалась, есть ли возможность не откладывать рассмотрение дела.

В ответ на это Шевченко обвинил представителя истца в желании его «в какую-то позу для меня (Шевченко. —  iz.ru) неприятную поставить» и заявил, что будет действовать так, как считает нужным. 

При этом он использовал нецензурные выражения. 

После публикации аудиозаписи заседания руководство Арбитражного суда Краснодарского края сформировало комиссию для проверки инцидента. 

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