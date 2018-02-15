Прокуратура требует закрыть онлайн-казино в Ставрополье

В Ставропольском крае прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть сайт, на котором проводятся азартные игры.

Прокуроры обнаружили игровой ресурс в ходе мониторинга интернета. На сайте можно было играть в рулетку, покер, игровые автоматы. При этом регистрация на сайте не требовалась, сообщают журналисты NewsTracker.

Иск с требованием признать размещенную информацию поступил в Минераловодский городской суд. Рассмотрение находится под контролем прокуратуры.

Игорная деятельность по всей территории России запрещена, за исключением специально отведенных зон.