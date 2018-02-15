Билет на электричку в Москве можно будет купить онлайн уже в 2018 году

Функция покупки билета онлайн может появиться в мобильном приложении ЦППК уже в первом полугодии 2018 года. Об этом в интервью РИАМО сообщил исполнительный директор компании Максим Дьяконов.

Тестировать новую возможность начнут на Павелецком направлении на тех станциях, где присутствуют турникеты, поскольку происходит уход от «логики бумажного билета в логику билета, оплаченного с помощью мобильного телефона на турникете». В ближайшее время систему планируют распространять и на других станциях.

По словам Дьяконова, главной целью нововведения является обеспечение возможности покупки билета онлайн, минуя традиционные каналы продаж.