Пять человек пострадали в аварии в Иркутской области

Пять человек, в том числе и ребенок, пострадали в аварии с участием двух иномарок в Братске Иркутской области, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по области.

Авария произошла вчера, 14 февраля, на пересечении улиц Пирогова и Гиндина. Автомобиль Toyota Allion под управлением 28-летней женщины при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю Hyundai Solaris и допустил лобовое столкновение транспортных средств, сообщает ИА IrkutskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали женщина-водитель автомобиля Toyota Allion и ее трехлетний сын, который находился на заднем сиденье без специального детского удерживающего устройства. Они получили различные телесные травмы и были госпитализированы.

Водитель второго транспортного средства и один из его пассажиров также получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение, второму пассажиру была оказана первая медицинская помощь и он был отпущен домой, госпитализация не понадобилась.

По факту произошедшего проводится административное расследование. Госавтоинспекция области напоминает о необходимости использования специальных удерживающих устройств для перевози детей, которые могут помочь сохранить им жизнь и здоровье.