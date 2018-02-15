Самолет с 31 пассажиром на борту сел с одним двигателем

Этот вид может повергнуть в ужас любого авиапассажира. Винт двигается только от встречных потоков воздуха.

Несколькими секундами ранее у самолета АН-24, летевшего из Благовещенска в Якутск, остановился правый двигатель.

На борту - 31 пассажир и 4 члена экипажа. Проблемы заметили еще на взлетной полосе. Двигатель отключили уже сами пилоты, чтобы избежать перегрева.

Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета в Благовещенске. Через несколько минут лайнер благополучно приземлился.