Самолет с 31 пассажиром на борту сел с одним двигателем
Этот вид может повергнуть в ужас любого авиапассажира. Винт двигается только от встречных потоков воздуха.
Несколькими секундами ранее у самолета АН-24, летевшего из Благовещенска в Якутск, остановился правый двигатель.
На борту - 31 пассажир и 4 члена экипажа. Проблемы заметили еще на взлетной полосе. Двигатель отключили уже сами пилоты, чтобы избежать перегрева.
Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета в Благовещенске. Через несколько минут лайнер благополучно приземлился.