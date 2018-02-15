Санно-бобслейная трасса в столице Олимпиады опасна для жизни. Два спортсмена могли погибнуть во время спуска по ледяному серпантину.

24-летняя Эмили Суини выпала из саней на скорости 110 км/ч. Американку швырнуло на стенку желоба, она едва не вылетела за пределы трассы.

За катастрофой наблюдала мама девушки. Сью Суини пришла в ужас — женщина чуть не упала в обморок. Эмили самостоятельно покинула трассу, после этого её увезли в больницу. Обошлось без серьёзных травм, но последствия от такого падения могли быть самыми серьёзными.

Отделался царапинами и ушибами и украинский спортсмен Андрей Мандзий. Спортсмен вывалился из саней при спуске, но забрался обратно и даже финишировал. Строителей трассы уже обвинили в непрофессионализме.

Объект сдали в прошлом декабре и не успели как следует протестировать.

Падения на санно-бобслейных трассах могут привести к увечьям и даже смерти. Саночник Иван Гончаров лишился ноги, вылетев из желоба во время тренировки.

Ивонна Чернота скончалась в больнице после наезда на борт серпантина. Боб спортсменки перевернулся — девушка получила смертельные травмы.

Ирина Скворцова из-за ошибки судей врезалась в болид соперников. Девушка перенесла десятки операций и осталась инвалидом на всю жизнь.

Саночник Ренато Мизогуцци не справился с управлением, получил черепно-мозговую травму и в последствии ослеп.

Нодар Кумариташвили вылетел из саней на повороте — на скорости 140 км/ч.

От удара об металлический ограничитель 21-летний спортсмен потерял сознание. Медики делали ему прямой массаж сердца

прямо на трассе, но спасти не смогли.