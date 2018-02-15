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Глава ВЭБа Сергей Горьков рассказал об отношении к криптовалюте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель правления Внешэкономбанка Сергей Горьков в интервью «Известиям» рассказал о своем отношении к криптовалюте и о том, что при помощи ВЭБа регионы, ведомства и госкомпании начали внедрять блокчейн-технологии.

Недавно Министерство финансов РФ опубликовало законопроект о регулировании криптовалют. Сергей Горьков отметил, что поддерживает позицию Минфина, который не стал принимать решение стремительно, а взял паузы для обдумывания ситуации, и считает ее мудрой.

Также он отметил, что легитимность, которую приобретает криптовалюта благодаря законопроекту, является, несомненно, положительным фактом, но отметил, что важно четко определить понятия и исключить разночтения, ведь у термина есть несколько смыслов.

Прокомментировал Горьков и мнение, что криптовалюта является просто мыльным пузырем.

«Криптовалюты — это форма денег. Мыльным пузырем можно считать какую-то конкретную из них, например, биткоин, ситуацию с которым надо оценивать прагматично. Эта криптовалюта была сильно переоценена и ничего под собой не имела. А от необеспеченной валюты нельзя ждать того, что она всё время будет расти», — рассказал «Известиям» глава ВЭБа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Эра бумажных денег завершается»

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