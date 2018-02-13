Первая в России школа программирования на блокчейне откроется в марте

Школа программирования приложений на основе технологии блокчейн заработает в марте в московском Физтехпарке.

Об этом сообщает пресс-служба группы компаний «Основа», президентом которой является председатель совета директоров Физтехпарка Александр Ручьев.

Соглашение о запуске учебного курса «Введение в разработку приложений на блокчейне Ethereum» было заключено между Физтехпарком и Московской школой программистов 12 февраля.

«Программа курса акцентирует внимание не на бизнес-сфере применения технологии блокчейн, а на технической стороне. Это первая программа в России, которая нацелена на подготовку разработчиков и обучение основам программирования приложений с использованием технологии блокчейн», — говорится в сообщении пресс-службы ГК «Основа».

Как сообщал портал iz.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил о внедрении технологии блокчейн в Росреестр республики. По его словам, реализацию проекта контролирует первый заместитель председателя правительства Чечни Якуб Закриев.