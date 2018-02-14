У ямайских бобслеисток могут отобрать боб перед стартом на Олимпиаде

Женская сборная Ямайки по бобслею может лишиться своего боба после ухода с поста главного тренера команды, немки Сандры Кириасис, которая несет юридическую ответственность за этот основной инвентарь.

Как сообщили СМИ, немецкий тренер Сандра Кириасис ранее объявила, что покидает свой пост, отказавшись идти на должность с понижением. Немке, в частности, предложили стать в команде аналитиком результатов заездов, сообщает «Газета.ру».

«В своей жизни я никогда не испытывала такого разочарования в этом виде спорта», — сказала она.

Уходя из команды, Кириасис заберет свой боб, за который несет юридическую ответственность. Именно на этом бобе ямайская команда показала лучший в своей истории результат, заняв седьмое место на этапе Кубка мира в Винтерберге.

Комментируя ситуацию, Кириасис отметила, что у нее прекрасные отношения с ямайскими спортсменками и она не понимает, «почему всё так произошло».

Олимпийские соревнования в женском бобслее в двойках пройдут 20 и 21 февраля.

Ранее сообщалось, что восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции Усейн Болт готов попробовать себя в бобслее.

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