В России выросло количество ДТП по вине водителей автобусов

В России растет количество ДТП по вине водителей автобусов. Так, в 2017 году они спровоцировали более 5,6 тыс. ДТП (на 5,9% больше, чем в 2016 году), в которых погибли 324 (на 26,1% больше ) и получили ранения почти 8,7 тыс. (на 6,1% больше) человек.

Такие данные приводятся на сайте Госавтоинспекции, где опубликованы данные о состоянии аварийности на территории РФ по итогам минувшего года.

Между тем за этот период отмечается снижение основных показателей аварийности. Например, уменьшилось количество ДТП с участием водителей в состоянии опьянения — зарегистрировано 16 265 (на 3,4% меньше) происшествий, в которых погибли 4647 (на 4,2% меньше) и ранены 22 049 (на 3,8% меньше) человек.

Также снижается количество наездов на пешеходов и число пострадавших в них, в 51 839 (на 0,3% меньше) таких ДТП погибли 5634 (на 2,6% меньше) и ранены 48 377 (на 0,2% меньше) человек.

В сообщении отмечается, что тенденция последовательного снижения основных показателей аварийности наблюдается с 2012 года, несмотря на ежегодный прирост автопарка, который в 2017 году составил 2,5 млн единиц (на 4,6% больше).