Автора романа «13 причин почему» обвинили в домогательствах

Автора романа «13 причин почему» Джея Эшера обвинили в домогательствах и исключили из Американского общества детских писателей и иллюстраторов (SCBWI). Об этом сообщает сайт Daily News.

Обвинения в адрес писателя прозвучали еще в 2017 году, однако известно об этом стало только сейчас. По словам исполнительного директора организации Лин Оливер, после поступления анонимных обвинений Эшера в сексуальных домогательствах было проведено внутреннее расследование, после чего писатель добровольно покинул организацию в апреле 2017 года. Подробностей о заявлениях в адрес писателя Оливер не раскрыла.

Известно, что кроме Эшера членства в обществе лишился иллюстратор Дэвид Диаз. Имена обоих мужчин упоминались в статье издания School Library Journal о домогательствах, сообщает телеканал «360». Пресс-секретарь Netflix заявил, что Джей Эшер не принимает участия в работе над вторым сезоном сериала «13 причин почему».

Саш Эшер в ответ на обвинения в свой адрес заявил, что, будучи женатым мужчиной, встречался с замужними коллегами, которые впоследствии бурно реагировали на разрыв, после чего он сам становился жертвой домогательств с их стороны. В скором времени пресс-секретарь Эшера Тамара Тейлор заявила, что утверждения членов SCBWI поставили под угрозу финансовую состоятельность писателя, из-за чего ему пришлось связаться с юридическим консультантом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в США против Weinstein Company подан иск в связи с домогательствами.