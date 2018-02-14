Масленицу в Москве отмечают на 25 площадках

На 25 площадках столицы развернулись праздничные гулянья. Горожане участвуют в танцах, конкурсах, перетягивают канат и поют песни.

Желающие учатся стрелять из лука и расписывать дымковские игрушки. В парках и на площадях - спектакли и костюмированные постановки.

Не обошелся праздник и без главного угощения и символа Масленицы. В этом году организаторы напекли более 100 видов вкуснейших блинов.

Завершатся гулянья в воскресенье. В парке Горького сожгут 8-метровое деревянное чучело Масленицы.

