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Масленицу в Москве отмечают на 25 площадках

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На 25 площадках столицы развернулись праздничные гулянья. Горожане участвуют в танцах, конкурсах, перетягивают канат и поют песни.

Желающие учатся стрелять из лука и расписывать дымковские игрушки. В парках и на площадях - спектакли и костюмированные постановки.

Не обошелся праздник и без главного угощения и символа Масленицы. В этом году организаторы напекли более 100 видов вкуснейших блинов.

Завершатся гулянья в воскресенье. В парке Горького сожгут 8-метровое деревянное чучело Масленицы.
 

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