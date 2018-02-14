Жириновский выступил против «долгих поцелуев в грязный рот»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против долгих поцелуев, поскольку рот является самой грязной частью тела человека.

«Через ротовую полость поступает вся пища, она отравленная, гадкая, это тухлые животные. Кто придумал вообще целоваться? За ручку даже здороваться не надо, платочком накрыть, а он должен комбинезон надеть, и так гуляйте», — отметил парламентарий.

Жириновский добавил, что, по его мнению, долгие поцелуи — это чудовищно и опасно.

При этом лидер ЛДПР подчеркнул, что если бы прошли соревнования на самый долгий поцелуй, то победу одержали бы члены его партии.

14 февраля во многих странах мира, в том числе и в России, празднуется День святого Валентина (День всех влюбленных).