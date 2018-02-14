Прямой эфир

Жириновский выступил против «долгих поцелуев в грязный рот»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против долгих поцелуев, поскольку рот является самой грязной частью тела человека.

«Через ротовую полость поступает вся пища, она отравленная, гадкая, это тухлые животные. Кто придумал вообще целоваться? За ручку даже здороваться не надо, платочком накрыть, а он должен комбинезон надеть, и так гуляйте», — отметил парламентарий.

Жириновский добавил, что, по его мнению, долгие поцелуи — это чудовищно и опасно.

При этом лидер ЛДПР подчеркнул, что если бы прошли соревнования на самый долгий поцелуй, то победу одержали бы члены его партии.

14 февраля во многих странах мира, в том числе и в России, празднуется День святого Валентина (День всех влюбленных).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жириновский предложил освободить от алиментов многодетных мужчин
Жириновский купил в аптеке допинговый препарат на пробу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017