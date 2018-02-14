Новый природный заказник создан в Архангельской области

Природный заказник «Вашуткинский» площадью более 300 тыс. га создан в Ненецком автономном округе. Решение согласовано с Министерством природы и экологии РФ.

Статус особо охраняемой территории не повлияет на владельцев и арендаторов земли. В заказнике «Вашуткинский» будет разрешено традиционное природопользование представителей коренных малочисленных народов Севера. Также не будет прекращено рыболовство и промысловая охота, кроме охоты на водоплавающих птиц.

Запреты будут вводиться в период гнездования и выводка птиц, с июня по июль. В эти месяцы на территории заказника запрещен промышленный лов в местах нагула молоди ценных видов рыб, а также неорганизованный туризм.

Создание заказника необходимо для сохранения Вашуткинской, Падимейской и Харбейской озерных систем, сообщает ИА FlashNord.