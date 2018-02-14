Илюмжинов опроверг закрытие счетов ФИДЕ в швейцарском банке

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов опроверг информацию о закрытии счетов в швейцарском банке UBS, сообщает «Интерфакс».

«Счета в банке UBS никто не блокировал, они все открыты, я только недавно проверял. Мероприятия все проводятся», — приводит агентство слова Илюмжинова.

Ранее казначей ФИДЕ Адриан Зигель сообщил, что якобы все счета федерации заблокированы. Однако, по словам Илюмжинова, официальных документов из банка по этому поводу не было. Президент ФИДЕ отметил, если что в случае, если такая бумага поступит, то он планирует подать в суд и на банк — «ведь решения суда на закрытие счетов не было».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Кирсан Илюмжинов отказался участвовать в выборах президента Российской шахматной федерации (РШФ). Он также заявил, что намерен в очередной раз принять участие в выборах главы FIDE. Выборы президента международной спортивной федерации состоятся в период проведения Всемирной шахматной олимпиады с конца сентября по начало октября 2018 года в грузинском городе Батуми.