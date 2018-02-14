Песков: находящиеся в Сирии россияне не относятся к ВС РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что на территории Сирии могут находиться граждане России, однако они не имеют отношения к Вооруженным силам страны. Так политик прокомментировал информацию о гибели россиян в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

«Мы в Кремле не обладаем конкретной детальной информацией, которая позволяла бы делать какие-то выводы. Нельзя исключать, что на территории Сирии находятся граждане РФ. Но они никак не относятся к ВС РФ. Но, разумеется, они остаются гражданами РФ», — подчеркнул Песков.

Журналисты поинтересовались, будет ли объявлен траур в связи с «гибелью большого количества граждан России». Песков подчеркнул, что у Кремля нет данных о погибших, поэтому вопрос о трауре непонятен.

Речь идет об инциденте, произошедшем в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. СМИ утверждают, что при авиаударе погибли до 600 бойцов сирийских проправительственных формирований. Среди погибших якобы были граждане России.