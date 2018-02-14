Кремль не намерен вводить запрет на поездки россиян в Сирию

В Кремле не разрабатывается законопроект, подразумевающих запрет на поездки россиян в Сирию. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне появившихся в СМИ сообщений о гибели граждан страны в Дейр-эз-Зоре.

«Мне неизвестно, что эта тема каким-то образом прорабатывается. Никаких ограничений или запретов на такие поездки нет», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Министерство иностранных дел страны предупреждает россиян о возможных опасностях таких поездок, каких-либо законодательных запретов не практикуется.

На вопрос, обсуждал ли президент России Владимир Путин с американским коллегой Дональдом Трампом инцидент в Дейр-эз-Зоре, Песков ответил отрицательно.

Он также опроверг информацию о встрече главы государства с генералами, в ходе которой обсуждалась гибель российских граждан в Сирии.

«Это неверная информация. Она не имеет ничего общего с действительностью», — резюмировал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ходе авиаудара в провинции Дейр-эз-Зор погибли до 600 бойцов сирийских проправительственных формирований. Утверждалось, что якобы среди погибших есть граждане России.