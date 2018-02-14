Совфед одобрил продление срока амнистии капитала

Совет Федерации на заседании в среду одобрил пакет законов, предусматривающих продление срока амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года включительно.

Закон устанавливает второй этап амнистии капиталов на период с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. При этом в полном объеме сохраняются все гарантии для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа в 2015–2016 годах, предусматривается такой же объем гарантий для декларантов второго этапа.

Амнистия капиталов, которую также называют налоговой амнистией, действовала в России с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. С ее помощью российские налогоплательщики могли добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен декларанта освобождали от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.

Как писал iz.ru, с инициативой о продлении амнистии капиталов выступил президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства связал инициативу с режимом международных санкций.